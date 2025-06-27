Trabzonspor, Paul Onuachu transferini açıkladı

Gol yollarındaki etkinliğini artırmak isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ile yeniden anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp, İngiliz ekibi Southampton ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Her iki kulüp de transferi resmen duyurdu. Onuachu’nun gelecek hafta Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Southampton resmen açıkladı

İngiltere temsilcisi Southampton, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Forvet oyuncumuz Paul Onuachu’nun Trabzonspor’a transferi için anlaşmaya varılmıştır. 2023/24 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Türk ekibine katılan Onuachu’ya kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Paul Onuachu’nun ikinci dönemi

2023-24 sezonunda kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Onuachu, 25 resmi maçta 17 gol atarak etkileyici bir performansa imza atmıştı. Özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken 30 yaşındaki golcü, taraftarların da büyük beğenisini kazanmıştı. Ancak kiralık süresi dolan Onuachu, sezon sonunda Southampton’a dönmüş, Premier Lig’de forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Fatih Tekke: Sisteme uygun bir oyuncu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, daha önce yaptığı açıklamada Onuachu’nun oyun sistemine uygun bir forvet olduğunu vurgulayarak, “Onuachu beğendiğim bir oyuncu. Daha önce burada gösterdiği performans ortada. Sistemimize çok uygun” sözleriyle transfer isteğini açıkça ortaya koymuştu.

“Ben de sizi özledim”

Yeni sezon formasına telefonlarını yaklaştıran taraftarlar, Onuachu’nun mesajıyla karşılaştı. Onuachu taraftarlara, “Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha iyi, daha hazır, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon” sözleriyle seslendi.