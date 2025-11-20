Trump, Ronaldo ile Oval Ofis’te futbol oynadı (!)

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında bu kez dikkat çekici bir yapay zeka çalışmasına yer verdi. Trump’ın, Cristiano Ronaldo ile Oval Ofis içinde futbol oynarken görüldüğü video, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Yapay zeka ile üretilen karelerde Trump ve Ronaldo’nun top sektirdiği, paslaştığı ve masanın etrafında oyun oynadığı sahneler yer alıyor. Paylaşım, ikilinin Beyaz Saray’daki gerçek buluşmalarından yalnızca iki gün sonra geldi.

Oval Ofis’te renkli sahneler

Videoda Trump ve Ronaldo’nun kafayla paslaştığı, topun tavandan düştüğü anlara birlikte reaksiyon verdiği görülüyor. Yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntülerde Trump’ın topu izleyiciye doğru şutladığı bir sahne yer alırken, ekranın kırılmasıyla video son buluyor.

Trump–Ronaldo buluşmasının ardından geldi

Trump, Ronaldo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray’daki yemeğin ardından videoyu paylaştı. Ronaldo’nun, ziyarete ait bir görüntüyü “TWO GOATS, CR7 x 45/47” notuyla yeniden paylaşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Trump: Oğlum Ronaldo’yu çok seviyor

Trump, yemeğe katılanlara seslenirken Ronaldo için, “Oğlum Ronaldo’nun büyük bir hayranı. Onunla tanışınca sanırım bana biraz daha saygı duydu,” ifadelerini kullandı. Ronaldo’nun ziyareti, ünlü futbolcunun yıllar sonra ABD’deki ilk kamuoyu görünümlerinden biri oldu.

Videoya tepki gösterenler de oldu

Ronaldo’nun Trump ile yakın görüntüleri takipçileri ikiye böldü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar buluşmayı desteklerken, bazıları ise eleştirel paylaşımlar yaptı. Ronaldo’nun daha önce “Trump’la bir gün görüşmek isterim” sözleri de görüşmenin ardından yeniden gündeme geldi.

