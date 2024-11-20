Türkiye liderliği kaybetti: Karadağ 3-1 Türkiye
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ’a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı.
Ay-yıldızlı ekip grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda’yı 4-1 yenerek milli takımın 1 puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi’ne yükseldi.
- dakikada milli takım gole yaklaştı. Karadağ ceza sahasında topla buluşan Arda, rakibinden kurtulup yerden sert vurdu, kaleci Nikic ayaklarıyla golü engelledi.
- dakikada Kaan Ayhan’ın attığı uzun topla Karadağ ceza sahasında topla buluşan Kenan, penaltı noktası önündeki Kerem’e pasını attı. Kerem’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
- dakikada Karadağ öne geçti. Karadağ savunmasında Vukcevic’in uzun topunu kontrol eden ve ceza sahasına giren Krstovic, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
- dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Jovetic, ceza sahasına giren Jankovic’e pasını attı. Jankovic’in yakın mesafeden şutunu kalesini zamanında terk eden Mert kornere çeldi.
- dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Orkun’un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Kenan gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.
- dakikada Karadağ bir kez daha öne geçti. Jankovic’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Krstovic’in çok sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Karadağ’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- dakikada Arda Güler’in pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün’e ortaladı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
- dakikada Mert Müldür’ün uzun pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kenan Yıldız, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı.
- dakikada milliler gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız’ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek’in düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
- dakikada Karadağ farkı 2’ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Gasevic’in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1.
Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi’ne yükselmek için play-off oynayacak.
Türkiye, A Ligi için play-off oynayacak
A Ligi’ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi’ne yükselmek için play-off oynayacak.
Türkiye, A Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan’tan biriyle 22 Kasım’da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.
Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off’u geçen ekip A Ligi’nde mücadele edecek.
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