Ufuk Akyüz yazdı: Ve Final serisi başladı

Yarı finalde rakibi Bahçeşehir’i 3 maçta da yenen Fenerbahçe Beko, 5 maçlık seriden çıkan Beşiktaş Fibabanka ilk maçta şans tanımadı. Her iki takımın da boyalı alana iyi hucum eden, birebir’i iyi oynayan oyunculardan kurulu olması sebebiyle benzer senaryolar göreceğimiz aşikardı. Lakin maç istatistiklerine baktığımızda her iki takım da iyi şütörleri olmasına rağmen dış atışlarda çok başarılı olamadılar. Potaya giderek yapılan atışlar da ise Fenerbahçe’nin çok daha iyi istatistik yakalaması, Beşiktaş Fibabank oyuncularının ise her zaman yaptıklarını yapamaması biraz da yorgunluğa bağlı gibiydi.

Tabii bu arada çok geniş bir rotasyonda oynayan Fenerbahçe Beko zaten kağıt üzerinde ağır basan ekipti. Fenerbahçe Beko’nun Birch’i potaya yakın topla buluşturması, Terry’nin erken fauller alması zaten maçın gidişatını göstermeye başladı.

İlk periyodu 22-16 önde geçen Fenerbahçe Beko , Baldwin ve Mc Collum ile de sayılar bulmaya başlayınca 2. periyot fark açılmaya başladı. Bu periyotta Fenerbahçe kısaları eşleşmeler de rakibin hem faul sayısını arttırdılar hem de skor buldular. 50-34

3.periyodun daha 4. dakikasında çok anlamsız bir şekilde Beşiktaş Fibabank antrenörü Alimpijeviç, 2. teknik faulunu alarak oyun dışı kaldı. Burada hakemlerin iletişim eksikliği göze çarptı. Aslında konuşularak halledilebilecek mola sorunu maçın o dakikadan sonra formalite maçı haline gelmesine sebep oldu. Tabii bu olay Fenerbahçe Beko’nun galibiyetini gölgelemesin zira zaten o dakikada fark 21 sayıya çıkmıştı. Ve kontrollu basketbol ile Fenerbahçe 3.periyodu 21 sayı önde bitirdi. 73-52

Son periyot her iki takımda 46 saat sonra oynanacak maçı düşünerek kademeli olarak rotasyon oyuncuları ile mücadele etti ve müsabaka Fenerbahçe Beko’nun 94-76 galibiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş Fibabank’ta Sleva ve Mathews skor yükünü sırtlamadıkları zaman sorun yaşıyorlar. Sleva ilk sayısını 3.periyotta buldu. Daha önceki maçlarda Berk ve Yiğit’ten ciddi skor katkısı alan Beşiktaş Fibabank bu maçta istediği verimi alamadı. Yiğit’te attığı 11 sayıyı maç koptuktan sonra buldu. Needham’a eşlik edecek başka oyuncu çıkmayınca da fark kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe Beko’da ise 4 oyuncu daha ilk 2 periyot çift sayılı skor üretmişti ki bu oyuncular son 2 periyot hemen hemen hiç oynamadı.

Serinin 2. maçı gene Fenerbahçe Beko’nun sahasında oynanacak. Bakalım Beşiktaş Fibabank deplasmandan bir galibiyet çıkarıp kendi evinde oynayacağı 2 maç öncesi seriye eşitlik getirebilecek mi?

İyi seyirler

Ufuk Akyüz / NationalTurk

