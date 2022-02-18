Spor

ultrAslan’ın Önemli İsmi, Ünlü DJ Kalp Krizi Geçirdi

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın eski başkanlarından DJ ve müzisyen Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk5 saat önce
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Galatasaray ve müzik camiasının sevilen isimlerinden Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi. Ateşdağlı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberi Ateşdağlı’nın oğlu Emir Ateşdağlı Twitter hesabından duyurdu. Ateşdağlı’nın kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Emir Ateşdağlı yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Babam Suat Ateşdağlı’yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşade altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler.”

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk5 saat önce
0 144 Bir dakikadan az

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