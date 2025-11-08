Bayern Münih’te galibiyet serisi bitti!

Bayern Münih’ten seriye ara

Hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyon Paris Saint Germain’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Bayern Münih’in 16 maçlık galibiyet serisi, Berlin’de bitti. Kırmızı-beyazlılar, ilk 9 maçını kazandığı Alman Ligi’nde deplasmanda Union Berlin ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi karşılaşmanın 27. dakikasında Danilo Doekhi’nin golüyle öne geçerken Bayern, 38’de Luis Diaz skora dengeyi getirdi. 83’te Doekhi kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 90+1’de Harry Kane skoru belirledi: 2-2. Ligde oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Hamburg-Borussia Dortmund: 1-1 (Ransford Königsdörffer 90 / Carney Chukwuemeka 64), Hoffenheim-Leipzig: 3-1 (Albian Hajdari 20, Tim Lemperle 38, Grischa Prömel 79 / Yan Diomande 9), Bayer Leverkusen-Heidenheim: 6-0 (Patrick Schick 2 ve 22, Jonas Hofmann 16, Ernest Poku 27, İbrahim Maza 45 ve 60).