Yılmaz Vural’a 41 kere Maşallah!

Yılmaz Vural, Türkiye’yi dolaştı

Türk futbolunun en renkli simalarından biri olarak bilinen Yılmaz Vural’ın yeni durağı Sarıyer oldu. Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig’de 5 maçta sadece 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, Şenol Can ile yollarını ayırmasının ardından 72 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, 1987-88 sezonunda Malatyaspor ile başladığı kariyer macerasında 41. kez göreve gelmiş oldu. Sarıyer, Yılmaz Vural ile ilk karşılaşmasını pazar günü kendi sahasında Pendikspor ile oynayacak.

Yılmaz Vural’ın ikinci Sarıyer dönemi

Yılmaz Vural, daha önce Sarıyer’i 1996-97 sezonunda o dönem hem 1. Lig hem de Süper Lig’de iken çalıştırmıştı. Vural, 1 Mart 1996’da başına geçtiği Sarıyer’i sezonun geri kalan döneminde 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlikle Süper Lig’e taşımıştı. Yılmaz Vural’lı Sarıyer 1996-97 sezonunun ilk 20 haftasında 27 puan toplamıştı. Ardından deneyimli hocanın Trabzonspor’a gidişiyle çöküşe geçen mavi-beyazlılar kalan 14 haftada sadece 7 puan alarak küme düşmüştü. Yılmaz Vural ise o sezon Şenol Güneş‘in yerine geldiği Trabzonspor’da 14 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 yenilgi aldı.