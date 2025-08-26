Yves Bissouma, Galatasaray’da

Yves Bissouma’yı Fenerbahçe de istiyordu

Transferde son dönemde adı Fenerbahçe için de geçen Yves Bissouma’da gülen taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, transfer konusunda hem İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham hem de futbolcuyla anlaştı. İlk önce İngiliz vatandaşlığı almak için Ada’da kalmak isteyen 28 yaşındaki ön libero, Galatasaray’ın cazip teklifini görünce “Evet” dedi. Galatasaray’ın zorunlu satın alma opsiyonuna bağlı olarak Tottenham’a 15 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor. Bissouma kariyerinde 289 maça çıkarken 15 gol, 5 asistle oynadı.

Ederson için geri sayım

Galatasaray, Yves Bissouma’nın ardından kaleci bölgesine ise Manchester City’den Ederson’un transferi için çalışmalarını devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, Ederson transferini tamamlamak için Manchester City’nin Paris Saint Germain’den Gianluigi Donnarumma’yı renklerine bağlamasını bekliyor. Galatasaray’da kaleci olarak gündemde olan ikinci isim ise Club Brugge’de forma giyen 2002 doğumlu, Belçikalı file bekçisi Senne Lammens.