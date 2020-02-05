Suistimallerin sonu gelmedi, Netflix Türkiye’de deneme sürümünü kaldırdı!

Farklı yollarla sürekli yeni hesaplar açılarak suistimal edilen Netflix’in bir aylık ücretsiz deneme sürümü Türkiye’de tarihe karıştı.

Netflix ücretsiz deneme sürümü Türkiye için kaldırıldı. Netflix konuyla ilgili bir duyuru yapmasa da sisteme giriş yapıldığında “30 Gün Ücretsiz Deneme” ibaresiyle sunulan paket artık yer almıyor. İlgili destek makalesine giriş yapıldığında ise kullanıcıları şu yazı karşılıyor;

“Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.

Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir.

Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.”