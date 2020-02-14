Süleyman Soylu’ya “kel” demek hakaret sayılmadı

Paylaşımlarından birinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “kel kafalı zat” dediği için hakkında soruşturma yürütülen avukat Tugay Bek hakkında Adana başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre savcılık kayyımın bakanlara ve cumhurbaşkanına aldığı hediyeler konusunda yapılan paylaşımları eleştiri çerçevesinde değerlendirdi. Kararda, idari konumdaki görevlilerin söz ve eylemlerine yönelik eleştirilere daha fazla hoşgörü göstermesi gerektiği belirtilen Yargıtay ve AYM kararlarına dikkat çekildi.

Karar üzerine Bek, sosyal medyada yaptığı eleştirilerin soruşturma konusu yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Avukat, takipsizlik kararının, soruşturmayla ilgili yapılan paylaşımların Twitter’da ‘TT‘ olmasından bir gün sonra 7 Şubat tarihinde verildiğine dikkat çekti.