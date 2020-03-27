Süleyman Soylu: Valilerimiz yasakları hafta içi de uygulayabilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili olarak NTV’de açıklamalarda bulundu.

Toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildiren Soylu, “Rize’de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı, bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var” dedi.

Soylu, meselenin başından itibaren herkesin dünyayı izlediğini belirterek şunları kaydetti:

Bizi en çok etkileyen alana, İran’a ulaştı. İran’la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneleri kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika’ya geçti. Avrupa’ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu.

30 Ocak’ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan, umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijyen malzemelerine kadar.

Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi çağrılarda bulunduk. Bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi.

Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10’a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz.

Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz.

Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk. Sosyal izolasyon için elimizden gelen yardımı yapıyoruz.

Fırsatçılar konusunda acımasızız. Vatandaşımızı istismar edene acımayacağımızı bilmelerini isteriz. Şu ana kadar 217 farklı ürün satışı yapan vere işlem yaptık. Fahiş fiyat, stok ortaya koyanlarla ilgili özel bir birim oluşturduk.112, 156, 175 her birine vatandaşımızdan bekliyoruz bildirimleri.

(Umreden dönenlerin durumu) Şu anda 19 bin 220. Türkiye içinde aldık bunları, hiçbir eksiklerini bırakmadık. 5 yıldızlı otelde nasıl hizmet görüyorlarsa öyle hizmet görecekler.

İstanbul, Ankara, İzmir çekildi dedim. Bu kararlılığımızı bırakmamamız lazım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da vaka çok görülmediği için ve genç nüfus fazla olduğu için, ama bu salgın kimini taşıyıcı kimini hedef olarak görüyor. Özellikle toplu taşımalar ve şehir içindeki hareketlilikten çıkardığımız rakamlar. Özellikle İstanbul’dan büyüklerimiz memleketlerine gidiyorlar. ‘Yaz geliyor, memlekete gideyim’. O durumda değiliz şu anda. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Şehirlerarası otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz.

Biraz sonra yayınlanacak… Bu geceden itibaren mesire alanları, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, yürümek, koşmak, balık tutmak dahil yasaklanıyor. Hafta sonları yasaklanıyor bizim kararımızla ama valilerimiz onu tüm haftaya yayabilirler.