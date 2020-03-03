GündemManşetSon DakikaTürkiye
Süleyman Soylu Yunanistan’a geçen göçmenlerin son sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye’den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, “Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 130 bin 469.” bilgisini paylaştı.
Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 3, 2020