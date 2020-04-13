Süleyman Soylu’dan ilk açıklama
İstifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, dün akşam duyurduğu istifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Soylu, “Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, dün akşam açıkladığı istifasına gerekçe olarak cuma gecesi sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi sonrasında yaşanan olayları göstermişti.
Türkiye’nin 31 ili için alınan ve 10 Nisan günü başlamasına 2 saat kala duyurulan sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar marketlere ve büfelere akın etmiş, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 1 aydır uygulanan izolasyon kuralları ihlal edilmişti.
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