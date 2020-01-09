Suriye’den 20 bin ton tahıl ithal edilecek

TMO, Suriye’nin Tel Abyad bölgesinden 20 bin ton hububat alacak. Kurum Hububatın Tel Abyad bölgesinden Şanlıurfa’ya taşınması için 1.3 milyon TL harcayacak.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Suriye’den zeytinyağı alınması geçtiğimiz yaz tartışmalara neden olurken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şanlıurfa Merkez Şube Müdürlüğü de Suriye’den hububat almaya hazırlanıyor.

Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale bilgilerine göre, Suriye’nin Tel Abyad bölgesinden alınacak olan 20 bin ton hububat TMO’nun Şanlıurfa Merkez Şube Müdürlüğü’ne bağlı depolara taşınacak.

Hububatların Türkiye’ye taşınması için yapılan ihaleye altı şirketin kaldığı belirtilirken 1 milyon 300 bin TL teklif veren Öz-Duy Uluslararası Taşımacılık Şirketi ile 3 Ocak tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı.

Sözleşmeye göre şirket 30 Haziran tarihine kadar, yaklaşık altı boyunca Tel Abyad’daki hububatları Şanlıurfa’ya taşıyacak.