Suriye’den Erdoğan’ın açıklamalarına yanıt: “Gerçeklerden kopuk

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümet güçlerini ‘her yerde’ vurma uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘gerçeklerden kopuk’ olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre Suriye resmi haber ajansı SANA, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin İdlib vilayetindeki krizle ilgili son açıklamalarına Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın şu yanıtı verdiğini duyurdu:

“Türk rejiminin başının yaptığı içi boş açıklamalar ancak cahil olduğu kadar gerçeklikten kopuk bir kişiden gelebilir”

Suriye Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı’ndan bir kaynağın SANA’ya yaptığı açıklamalar şöyle aktarıldı:

“Suriye Arap Ordusu’nun saldırıları altında desteklediği, silahlandırdığı ve eğittiği terör örgütlerinin çöküşünün ve kendisinin uluslararası terörizmin aracı olarak komutan rolünün ve Amerikalı efendilerinin elinde kukla olduğunun açığa çıkmasının ardından, Türk rejiminin başı, bize, ancak gerçeklikten uzak bir kişi tarafından yapılabilecek içi boş, ileri tutaryanı olmayan açıklamalar yöneltmektedir.”

“Suriye Arap Ordusu askerlerini vurma tehdidi, olaylar ve gidişat bakımından akıl almazdır ve sadece kendi cehaletini göstermeye yaramaktadır.”

“Suriye Arap Cumhuriyeti, tüm Suriye coğrafyasında terör örgütleriyle savaşarak ve halkımızı onların boyunduruğundan kurtararak ulusal ve anayasal görevlerini yerine getirmeyi sürdürme kararlılığını teyit eder.”

“Türk rejiminin başı tarafından desteklenen terörist grupların insan kalkanı olarak kullanmak için çıkışlarını engellediği sivillere güvenli insani geçişleri açmak da buna dahildir.”