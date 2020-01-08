Tahran’daki uçak kazasında ölü sayısı 176

İran’ın başkenti Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetti.

Tahran’da Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18’de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran’da düşen yolcu uçağının “füzeyle vurulduğu” iddiasını yalanladı.

Kasım Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA’da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

Uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Biniyaz, “Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı.” ifadelerini kullandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, uçaktakilerden 147 kişinin İran vatandaşı, diğerlerinin ise başka ülke vatandaşı olduğunu söyledi.

Tahran Kriz Yönetimi Müdürü Mansur Derecati de uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.