Tedbirler işe yaradı: O ülkede vakalar artık sabit
Koronavirüs salgınını nispeten hafif geçiren Avustralya'da tedbirler sonuç vermeye başladı ve vakalardaki yükseliş durdu.
Avustralya, yeni koronavirüs enfeksiyonlarında devam eden bir düşüş olduğunu bildirdi ve bugün Sydney Limanı’nda en büyük deniz operasyonunu gerçekleştirerek yabancı yolcu gemilerine yakıt ikmali yaptı.
Sağlık bakanlığı verilerine göre, teyit edilen vakalar 24 saatlik dönemde 96 artarak 5 bin 550’ye, can kaybı ise 30’a yükseldi.
Bu, ülkenin günlük yeni enfeksiyon oranının sabitlendiğini gösteren bir veri. Yaklaşık iki hafta vaka artış oranı yüzde 25-30’lara ulaşmıştı. Ancak yetkililer virüse karşı zafer kazanmak için hala erken olduğunu vurguluyor.
Avustralya, halka açık toplantıların sadece iki kişiyle sınırlandırılması da dahil olmak üzere katı sosyal mesafeler koymuştu. Devlet sınırları, kafeler, kulüpler, parklar ve spor salonları kapatıldı. Birçok eyalette polislere kuralları çiğneyenlere para ve hapis cezası uygulama yetkisi verildi.
Sağlık Bakanı Greg Hunt Sky News’e verdiği demeçte, “Avustralyalıların tüm çabaları kurtarılan hayatlar ve enfeksiyonların önlenmesi konusunda gerçek sonuçlar vermeye başlıyor. Her birimiz bir hayatı kurtarabiliriz, ya da herhangi birimiz, yanlış bir şey yaparak, bir hayatı riske atabiliriz” diye konuştu.
Bu arada Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Pasifik ülkelerinden meyve üreticisi ve tarım işçisi olarak çalışan işçilerin vizelerini 12 ay daha uzatmalarına izin verileceğini söyledi.
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