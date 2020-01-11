Tekirdağ açıklarında tedirgin eden deprem fırtınası

Marmara Denizi’nde bu sabah 06:28’ten itibaren onlarca küçük deprem meydana geldi. Deprem fırtınası olarak adlandırılan küçük sarsıntılar vatandaşları tedirgin etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilki saat 06.28’de Tekirdağ Güzelköy açıkları olan deprem fırtınasında en büyüğü 3.1 olan 30’tan fazla sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin derinlikleri ise 10 kilometre civarında değişiyor.

Sarsıntıların neredeyse hiçbiri hissedilmedi ancak AFAD ve Kandilli’nin “son depremler” bölümündeki yoğun hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor.