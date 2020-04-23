Telegram kurucusu Durov: Uygarlık değişiminin ilk adımı

Durov, dünyayı koronavirüs pandemisinden sonra nesiller boyunca geçecek bir uygarlık değişimi beklediğini iddia etti. Salgının ardından dünyanın eskisi gibi olmayacağını ve normale dönülemeyeceğini belirten Durov “Yakında doğacak olan yeni dünyanın, geride bıraktığımızdan daha iyi bir yer olup olmayacağı tamamen bize bağlı” ifadelerini kullandı.
Durov, insanlar için karantinanın ‘kendilerinin daha iyi versiyonunu’ yaratma, teknolojiler için de değerini kanıtlama şansı olabileceğini kaydetti.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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