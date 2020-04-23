AvrupaGündemManşet

Telegram kurucusu Durov: Uygarlık değişiminin ilk adımı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan koronavirüs pandemisiyle ilgili bir kehanet geldi.

NationalTurk 23/04/2020
0 122

Durov, dünyayı koronavirüs pandemisinden sonra nesiller boyunca geçecek bir uygarlık değişimi beklediğini iddia etti. Salgının ardından dünyanın eskisi gibi olmayacağını ve normale dönülemeyeceğini belirten Durov “Yakında doğacak olan yeni dünyanın, geride bıraktığımızdan daha iyi bir yer olup olmayacağı tamamen bize bağlı” ifadelerini kullandı.

Durov, insanlar için karantinanın ‘kendilerinin daha iyi versiyonunu’ yaratma, teknolojiler için de değerini kanıtlama şansı olabileceğini kaydetti.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı