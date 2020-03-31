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Terim’den sonra Albayrak da taburcu oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ardından kulüp 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak da koronavirüs tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu.

NationalTurk 31/03/2020
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede tedavi gören Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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