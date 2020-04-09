Test sayısında 1 milyonu geçen üçüncü ülke

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, “Rusya’da 1 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı. 171 bin kişi, koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutuluyor” dendi.

Bugün koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya’da son 24 saatte toplam vaka sayısı 1.459 kişi artarak 10.131 oldu. Vakalar 81 bölgede görülürken 76 kişi hayatını kaybetti, 698 kişi de iyileşti.

Yapılan test sayısında ABD 2 milyon 226 bin testle ilk sırada yer alırken Almanya da toplam 1 milyon 317 bin test yaptığını bildirdi. ABD’de 435 bin 160, Almanya’da ise 113 bin 296 koronavirüs vakası bulunuyor.