Testler bitmeden üretim başladı, fiyatı da belli: Milyonlarca doz koronavirüs aşısı

Dünyada en çok aşı üreten ülke durumundaki Hindistan’ın bu sektördeki en büyük üreticisi firma, İngiliz Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve insan denemelerine henüz başlanan aşıyı üretmeye başladı.

Hindistan Serum Enstitüsü, halen denemede olan koronavirüs aşısını üretmeye başlayacağını açıkladı.

Oxford Aşı Grubu şu anda hAdOx1 nCoV-19 aşısı üzerinde insan denemeleri yapıyor, ancak Eylül ayından önce bu testlerin bitmesi beklenmiyor.

İnsan denemeleri Perşembe günü Oxford’da başladı. Grup, etkili bir ürün için Eylül ayı hedefliyor.

Serum Enstitüsü CEO’su Adar Poonawalla yaptığı açıklamada, “Üretim kararı kendi sorumluluğumuzda, maliyetini de üstleniyoruz. Amacımız sadece üretime hızlı bir başlangıç ​​yapmak” diyor.

Koronavirüs aşısı işe yarayacak mı bilinmiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi, işe yarayıp yaramadığını bilmeden Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısını seri üretiyor.

Her yıl bir dizi hastalık için 1.5 milyar doz aşı üreten Hindistan Serum Enstitüsü, Oxford çalışmasında elde edilen aşının sonbahar hedef tarihinden önce üretime başlayacağını söyledi.

Oxford Aşı Grubu, Eylül ayında hAdOx1 nCoV-19 aşısı üzerinde insan denemelerini tamamlamayı umuyor.

Geçtiğimiz perşembe günü ilk iki insana Oxford’daki aşı enjekte edildi. İngiltere hükümeti tarafından finanse edilen projenin parçası olarak İngiltere’de yaklaşık 1100 kişi enjekte edilecek.

Grup Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Birkaç ay içinde aşının işe yarayıp yaramadığını görmek için yeterli veri alabiliriz, ancak iletim seviyeleri düşerse altı aya kadar uzayabilir” demişti.

Ancak Hindistan Serum Enstitüsü CEO’su Adar Poonawalla India Times’a yaptığı açaklamada bu kadar beklemeyeceğini söyledi.

Enstitünün talebin önüne geçmek için altı ay boyunca milyonlarca doz aşı üreteceğini söyledi.

Poonawalla şöyle devam etti:

“İngiltere’de Eylül ayında denemelerin bitmesi bekleniyor. Ancak biz bunu beklemeden üretime geçiyoruz. Tüm sorumluluğu ve maliyeti üstleniyoruz. Üretime hızlı bir başlangıç ​​yapmak ve klinik çalışmalar başarılı olduğu zaman yeterli dozlara sahip olmak istiyoruz. İlk altı ay boyunca ayda dört ila beş milyon doz üretmeyi hedefliyoruz. Bunu takiben, denemelerin başarısına dayanarak ayda 10 milyon doza kadar çıkabiliriz.”

Koronavirüs aşısı fiyatını açıkladı

Poonawalla Aşıyı Hindistan’da yaklaşık 1.000 rupi (13 $) gibi uygun bir fiyata sunmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Poonawalla’nın şirketi, Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı aşının çok sayıda üretilmesi için anlaşma yapmış durumda ve İngiltere hükümeti tarafından destekleniyor.

Hindistan Serum Enstitüsü 53 yıllık bir şirket. Çoğunlukla batıdaki Pune şehrinin iki tesisinde olmak üzere her yıl 1.5 milyar doz aşı üretiyor. Şirketin Hollanda ve Çekya’da iki ufak tesisi daha bulunuyor. Şirket için yaklaşık 7 bin kişi çalışıyor.