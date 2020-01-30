THY Çin uçuşlarını durdurmuyor!

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında koronavirüsü nedeniyle oluşan belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat’taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları Çin’de bazı lokasyonlara uçuş frekanslarını düşürme kararı aldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter’dan “Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat – 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir” açıklamasında bulundu.

Üstün, “Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak http://turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır” diye ekledi.