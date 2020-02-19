TikTok fenomeni Ares (Şehmuz Özdemir) hayatını kaybetti

Sosyal medyada Ares ismiyle tanınan 18 yaşındaki Şehmuz Özdemir, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ares, ormanlık alanda V.E. ve oğlu K.E. tarafından öldüresiyle dövülmüştü.

Antalya’da 14 yaşındaki H.E. adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi. TikTok uygulamasında yayınladığı videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ve Ares ismiyle ünlenen Şehmuz Özdemir, Antalya Konyaaltı Sahili’ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti.

V.E., ormanlık alana geldiklerinde Özdemir’i, kızı H.E.’yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Özdemir’in 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti. Şehmuz Özdemir (Ares) bu sabaha karşı hayatını kaybetti.