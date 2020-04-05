Tıp öğrencileri erken mezun ediliyor
ABD'de koronavirüs salgınının merkezi New York eyaletinde tıp fakültesi öğrencileri erken mezun edilecek.New
New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararnameyi imzalayacağını açıkladı.
Vali Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.
Cuomo, “Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York’un yardıma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Buna göre Cuomo’nun söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından eyaletteki 17 tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin erken mezun edilerek koronavirüsle mücadeleye katılmaları bekleniyor
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