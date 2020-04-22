Tivibu’da çocuk şenliği ücretsiz

Türk Telekom’un dijital platformu Tivibu, çocukların bayramını kutlamak amacıyla şifreli çocuk kanallarıyla birlikte Seç İzle servisindeki Çocuk Şenliği klasöründe yer alan tüm filmleri 15 Mayıs’a kadar ücretsiz sunacak.

Türk Telekom yaptığı açıklamada 23 Nisan Perşembe günü Disney Channel, Minika Çocuk, Minika Go, Cartoon Network ve TRT Çocuk gibi şifresiz kanallarla birlikte Boomerang TV, Disney Junior, Baby TV, Nicktoons ve Da Vinci Learning gibi şifreli kanalların tüm müşterilere açılacağını duyurdu.

Tivibu’nun Seç İzle servisindeki Çocuk Şenliği klasöründe, Scooby-Doo ile Tom ve Jerry serisinin yanı sıra Londra’ya yerleşen Ayı Paddington’ın komik serüveni de iki filmle çocuklarla buluşuyor. Kutup Ekspresi’nde Noel Baba’nın evine giden trendeki küçük bir çocuğun öyküsü anlatılırken, LEGO Ninjago Filmi’nde dünyanın en kötü adamına karşı verilen mücadeleyle iyiliğin önemi ortaya konuluyor.

Mutlu Canavar Ailesi’nde ise lanetli bir ailenin tekrar insan olma öyküsü eğlenceli bir şekilde aktarılıyor.

Tivibu ayrıca bayram için özel bir yayın akışı hazırladı.