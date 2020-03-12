Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandı

ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks ile eşi Rita Wilson’da corona virüs tespit edildi. Tom Hanks’in virüsü Avustralya’daki film çekimlerinde kaptığı öğrenildi..

Ünlü oyuncu, corona testi yaptırdıkları ve sonucun pozitif çıktığı bilgisini Instagram hesabından paylaştı. Hanks ve eşi, ABD’de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.

Baz Luhrmann’ın Elvis Presley filmi için Avustralya’da olan aktör, paylaşımında şunları yazdı:

“Rita ve ben Avustralya’dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita’da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve corona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı. Evet, şimdi bir sonraki adım ne? Sağlık yetkilileri olması gereken protokolü uyguluyor. Gözlem altında tutulacağız, toplum sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği kadar izole edileceğiz”

63 yaşındaki oyuncu, Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde çekilen Elvis filminde, ünlü şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker’ı oynuyor.

Warner Bros’tan yapılan açıklamada ise, film ekibinden birinin corona testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İsim verilmeden “Çalışanımız tedavi altına alınmıştır” denirken, Hanks ile kaç kişilik bir ekibin çalıştığı bilgisi paylaşılmadı. Ayrıca, kimlerin doğrudan etkilenmiş olacağıyla ilgili Avustralyalı yetkililerle yakın bir çalışma içinde olunduğu kaydedildi.