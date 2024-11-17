Bağcılar’da 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu

Bağcılar’da bir hafriyat kazısı sırasında, Miyosen dönemine ait 10 milyon yıllık bir deniz minaresi fosili keşfedildi. Buluntu, bölgenin geçmişine dair önemli bilgiler sunarken, aynı zamanda İstanbul’un deprem riskine karşı en zayıf zeminlerini de işaret ediyor.

Kazıda bulunan fosil sosyal medyada dikkat çekti

Basın Ekspres Yolu yakınlarındaki bir AVM inşaatında 15 yıl önce bulunan fosil, kazı ekibinden Uğur Akbaş tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Akbaş, “Görsel olarak ilgi çekici olduğu için fosili vitrinimize koymuştuk. Milyonlarca yıl öncesine ait olduğunu sosyal medyada yapılan yorumlarla öğrendik. Böyle bir tarihi esere sahip olmak heyecan verici” dedi.

Miyosen dönemi ve deprem ilişkisi

Fosili inceleyen Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, buluntunun Marmara kıyısının 10 milyon yıl önceki yapısını işaret ettiğini ve bu tabakanın depreme karşı en zayıf bölgelerden biri olduğunu belirtti. Üşümezsoy, “Yeşilköy’den Bağcılar’a kadar uzanan bu fosil tabakalar, İstanbul’un deprem riski yüksek bölgeleri arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Kireç taşları ve zemin dayanıklılığı

Deniz minaresi ve midye kalıntılarının zamanla kireç taşına dönüştüğünü belirten Üşümezsoy, “Kireç taşları, killerle kıyaslandığında daha sağlam bir zemin sunuyor. Ancak Bağcılar’ın geniş bir bölgeyi kapsaması nedeniyle bazı alanlarda zemin dayanıksızlığı görülebiliyor” dedi.

Deprem riski ve zemin analizi

İstanbul’un eski deniz kıyısında oluşan bu fosil tabakalarının deprem sırasında heyelan yaratabileceğine dikkat çeken Üşümezsoy, “Miyosen dönemine ait bu kalıntılar, bölgedeki zemin risklerini artırıyor. Deprem anında bu tür tabakalarda zemin kaymaları görülebilir” açıklamasını yaptı.

Bağcılar’da keşfedilen bu fosil, yalnızca geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul’un deprem risk haritasını yeniden gözden geçirme ihtiyacını da gündeme getiriyor.