2024 yılının kelimesi “Kalabalık Yalnızlık” seçildi

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin (İLAUM) işbirliğiyle düzenlenen halk oylamasında, “kalabalık yalnızlık” 2024 yılının kelimesi olarak seçildi. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı oylamada, “kalabalık yalnızlık” kavramı, “merhamet”, “yabancılaşma”, “algoritma”, “yozlaşma”, “yapay zeka” ve “dijital yorgunluk” gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

TDK’dan yapılan açıklamada, “kalabalık yalnızlık” kavramının, insanların kalabalıklar içinde kendilerini yalnız hissettiklerini gösteren araştırmalara dayandığı belirtildi. Değerlendirme Kurulu, bu kavramın sosyal medya ve dijital teknolojilerin insan ilişkilerinde yarattığı değişimlerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, sosyal medyanın geçici ilişkiler sunması ve takipçi-beğeni odaklı etkileşimlerin, yalnızlık hissini çözmek yerine derinleştirdiği vurgulandı. Aynı zamanda, toplumsal bağların zayıflaması, bireylerin artan insan hareketliliği içinde kendilerini daha yalnız hissetmesine neden oluyor. Kurul, “Aynı evde yaşayan bireylerin, hatta aynı yemek masasında oturanların bile yalnızlık hissinden kaçınamadığı bir çağdayız.” değerlendirmesini yaptı.

Bu yılın kelimesi olarak seçilen “kalabalık yalnızlık”, dijital çağda bireysel ve toplumsal ilişkiler üzerine dikkat çeken bir kavram olarak öne çıktı.

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