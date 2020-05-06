ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Kovid-19’in çıkışına ait “kafa karıştırıcı” açıklama
Gazetecilerin Kovid-19 salgınına yönelik sorularını yanıtlayan Pompeo, kelam konusu virüsün ölümcüllük noktasını bilmesine karşın vesair memleketleri uyarmayan Çin’in, hayatını kaybeden yüz binlerce insanın sorumlusu olduğunu savundu.
Pompeo, “Çin, yerküreyi global ekonomik bir çöküntüye girmekten kurtarabilirdi. Bunu yapabilme seçenekleri vardı ama Vuhan’daki salgını saklamayı tercih ettiler. Hala kişileri inançta tutabilmek için gereksinim duyduğumuz haberleri paylaşmayı reddediyorlar.” sözlerini kullandı.
Öteki yandan Yönetici Donald Trump hükümetindeki yetkililerin, virüsün nereden ve nasıl çıktığına dair çelişkili sözler kullanmasına ait sorulara reaksiyon gösteren Pompeo, akabinde yaptığı açıklama ile başları karıştırdı.
Yapılan çelişkili açıklamaların hepsinin hakikat olabileceğini ileri süren Pompeo, “Tam olarak net değil ve virüsün laboratuvardan çıktığına dair birçok delil mevcut. Her iki açıklama da gerçek olabilir. Ben ve idaredeki yetkililer her ikisini de söyledik. Hepsi sahih.” dedi.
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