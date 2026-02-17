Adana’da motosiklet bebeğe çarptı

Bir dakikadan az

8 Bir dakikadan az

Adana‘da 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Adana’nın Çukurova ilçesinde yaya geçidinde motosiklet 1.5 yaşındaki bebeğe çarptı. 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih bebek kazada hayatını kaybederken sürücü olay yerinden kaçtı.

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda 15 Şubat’ta Hilal Öztürk, 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Erman K’nin kullandığı motosiklet bebek arabasına çarptı.

Kazada ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü E.K ise yakalandı.

Bebeğin hayatını kaybettiği olay anları- Video