Adapazarı’nda feci kaza: 1 yaralı

Adapazarı'nda kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

NationalTurk TR08/04/2026
kaza

Adapazarı‘nda otomobil pert oldu

Adapazarı’nda ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kanala devrilirken sürücü yaralandı ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

İkizce mevkiinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Kazanın yaşandığı olay yerine ekipler sevk edildi. Sürücü çalışmalar sonucunda araçtan çıkartıldı. Yaralı halde kurtarılan sürücüye ilk müdehale yapıldı.

Kazada sürücü yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi. Sürücüye yapılan ilk ardından yaralı sürücü en yakın sağlık kuruluşuna kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.

