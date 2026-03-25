Alternatif Parti resmen kuruldu!

Ankara’da siyasi gündemi hareketlendiren gelişmede, daha önce Milli Yol Partisi’nde siyaset yapan Şevket Göçmen liderliğindeki Alternatif Parti için resmi süreç başlatıldı. Parti kurucularından oluşan heyet, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na teslim ederek yeni siyasi oluşumu resmen duyurdu.

Alternatif Parti için kuruluş dilekçesi teslim edildi

Şevket Göçmen ve beraberindeki partililer, Alternatif Parti’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. Bakanlık girişinde basın mensuplarına açıklama yapan Göçmen, partinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türk milletine bir kapı açmak istedik”

Göçmen, “Yıllardır vatanımıza, milletimize, bayrağımıza; Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin emsalleri olarak siyaseten hizmet ettik. Son zamanlarda gördüğümüz siyaset anlayışında gerek iç politikada gerek dış politikada siyasetin farklı yerlere evrildiğini gördük. Alternatif Parti’nin harekete geçmesi için bir çalışma yaptık. Yaklaşık 6 aydır ofisimizde gece gündüz çalışmalarımızı yaparak Türk milletine bir kapı açmak istedik. Tüm divan kurulumuzla beraber aldığımız karar neticesinde de 25 Mart 2026 tarihinde partimizin kuruluş dilekçesini Sayın İçişleri Bakanlığı’mıza vermek üzere toplandık” dedi.

