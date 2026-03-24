Ankara’da su alarmı! Baraj doluluk oranı geriledi

Başkent Ankara’da su kaynaklarına ilişkin veriler, kuraklık riskinin devam ettiğini ortaya koydu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin açıkladığı son verilere göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi. Nüfus artışıyla birlikte su tüketiminin yükselmesi de dikkat çeken bir diğer başlık oldu.

Ankara’da barajlardaki doluluk oranı düştü

Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı 23 Mart 2025’te yüzde 29,43 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihte yüzde 28,09’a geriledi. Toplam su miktarı da 428 milyon 105 bin metreküpten 408 milyon 548 bin metreküpe düştü. Böylece doluluk oranında yüzde 1,34’lük bir azalma yaşandı.

Aktif kullanılabilir su arttı

Aktif kullanılabilir su miktarında ise artış kaydedildi. Geçen yıl 239 milyon 148 bin metreküp olan kullanılabilir su miktarı, bu yıl 256 milyon 841 bin metreküpe yükseldi.

Su tüketimi yükseldi

Ankara’ya verilen günlük su miktarında da artış gözlendi. Geçen yıl günlük 1 milyon 315 bin metreküp su verilirken, bu yıl bu rakam 1 milyon 403 bin metreküpe çıktı.

Barajlara gelen su miktarında dalgalanma

2025 yılının ilk üç ayında barajlara gelen su miktarı daha düşük seviyelerde kalırken, 2026 yılının özellikle şubat ayında ciddi artış yaşandı. Ocak ve mart aylarında ise daha dengeli bir tablo oluştu.

Bazı barajlar dolu, bazıları kritik seviyede

Kesikköprü ve Kargalı barajları yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bazı barajlarda seviyeler oldukça düşük kaldı. Türkşerefli Barajı yüzde 5,20 ile en düşük doluluğa sahip baraj olurken, Peçenek Barajı yüzde 21,74 seviyesinde ölçüldü.

Genel tablo dikkat çekiyor

Başkentteki büyük hacimli barajlardan Çamlıdere’de doluluk oranı yüzde 23,76 seviyesinde kalırken, Kurtboğazı Barajı yüzde 29,23 doluluk oranıyla öne çıktı. Veriler, Ankara’da su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

