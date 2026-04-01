Ankara’da araç ters yöne girdi: 5 yaralı

Kuzey Çevre Yolu’nda Çubuk-1 Baraj Köprü üzerinde ters yöne giren araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdehalesine rağmen feci kazada 5 kişi vefat etti. Kazanın gerçekleştiği yol belli bir süreyle trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.