Ankara’da araç ters yöne girdi: 5 yaralı
Ankara'da ters yöne giren araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.
Ankara’da feci kaza
Ankara’da Kuzey Çevre Yolu’nda ters yöne giren aracın karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Çevre Yolu’nda Çubuk-1 Baraj Köprü üzerinde ters yöne giren araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdehalesine rağmen feci kazada 5 kişi vefat etti. Kazanın gerçekleştiği yol belli bir süreyle trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.