Ankara’da feci kaza: 5 ölü, 15 yaralı

Ankara‘nın kan donduran kaza
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün köprü direğine çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Kızılcahamam istikametine seyreden özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan otobüs, köprü ayağına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin çalışmasıyla otobüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ilk müdehaleler yapıldı.
Sağlık ekipleri, otobüs şoförü dahil 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Otobüsten yaralı olarak kurtulan 15 kişi ise hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.