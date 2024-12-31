Bakan Göktaş’tan yeni yıl müjdesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli bireyin EKPSS üzerinden kamuya atanacağını duyurdu. Yeni yılda yapılacak atama, engelli bireyler ve aileleri için umut oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli bireyin EKPSS üzerinden kamuya atanacağını açıkladı. Bu müjde, engelli bireyler ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.
Engelsiz yaşam merkezine ziyaret
Bakan Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezdeki özel gereksinimli bireylerle bir araya gelen Göktaş, onların yeni yılını kutladı ve atölyelerde yapılan el emeği ürünleri inceledi. Engelli bireylerin hediyesi olan keçeden yapılmış bir broşu yakasına takarak mutluluğunu dile getirdi.
Kamuda engelli istihdamında büyük artış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda kamuda engelli istihdamının 12 kat artırıldığını vurgulayan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engelli vatandaşın kamu kurumlarında görev aldığını ifade etti. Yeni atamalarla bu rakam daha da yükselecek.
Yeni yıl için büyük müjde
Bakan Göktaş, 1830 engelli bireyin EKPSS üzerinden kamuda istihdam edileceğini duyurarak, “Bu atamalar engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine umut olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) etkin uygulanabilmesi için tüm tarafların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerektiğini açıkladı. Plaka bilgisi, taşıt tanıma birimi ve pompa okuyucular aracılığıyla otomatik aktarılacak; elle plaka girişi devre dışı kalacak.