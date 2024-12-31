Bakan Göktaş’tan yeni yıl müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli bireyin EKPSS üzerinden kamuya atanacağını açıkladı. Bu müjde, engelli bireyler ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Engelsiz yaşam merkezine ziyaret

Bakan Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezdeki özel gereksinimli bireylerle bir araya gelen Göktaş, onların yeni yılını kutladı ve atölyelerde yapılan el emeği ürünleri inceledi. Engelli bireylerin hediyesi olan keçeden yapılmış bir broşu yakasına takarak mutluluğunu dile getirdi.

Kamuda engelli istihdamında büyük artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda kamuda engelli istihdamının 12 kat artırıldığını vurgulayan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engelli vatandaşın kamu kurumlarında görev aldığını ifade etti. Yeni atamalarla bu rakam daha da yükselecek.

Yeni yıl için büyük müjde

Bakan Göktaş, 1830 engelli bireyin EKPSS üzerinden kamuda istihdam edileceğini duyurarak, “Bu atamalar engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine umut olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.