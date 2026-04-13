Balık av yasağı başlıyor

Denizlerde yeni av sezonuna ara veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri stoklarının korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gırgır ve trol teknelerini kapsayan av yasağı döneminin 15 Nisan’da başlayacağını açıkladı. 31 Ağustos’a kadar sürecek uygulamada hem tür bazlı yasaklar hem de stok bildirimi zorunluluğu öne çıkıyor.

Balık av yasağı gırgır ve trol tekneleri için yasak 31 Ağustos’a kadar sürecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması amacıyla uygulanan av yasağının, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan’da başlayacağı bildirildi. Yasağın 31 Ağustos’a kadar devam edeceği belirtildi.

Bakanlık bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar dikkate alınarak yürürlüğe konulan düzenlemelerle deniz ekosisteminin korunmasının ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Uluslararası sularda avcılık sürebilecek

Açıklamada, Bakanlık tarafından getirilen kurallara uyulması şartıyla, av yasağının başladığı 15 Nisan itibarıyla gırgır ve trol teknelerinin Türk kara suları dışındaki uluslararası sularda avcılık faaliyetlerine devam edebileceği ifade edildi.

Belirli türler için ayrı yasak tarihleri açıklandı

6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ doğrultusunda uygulanacak tür bazlı av yasakları da açıklandı.

Buna göre kalkan için av yasağı 15 Nisan-15 Haziran, karides için 15 Nisan-31 Ağustos arasında uygulanacak. Karideste uzatma ağları bu kapsamın dışında tutuldu.

Akivades, kidonya, kum şırlanı, deniztarağı ve istiridye için yasak 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

Lambuka, akya ve sarıkuyruk için 15 Nisan-15 Mayıs, denizpatlıcanı için 1 Mayıs-31 Ekim, ahtapot için 15 Nisan-31 Ekim, mavi yengeç için ise 1 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında av yasağı uygulanacak.

Stok tespiti yaptırmak zorunlu olacak

Av yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılması kesinlikle yasak olacak.

Yasak başlamadan önce avlanan ve satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerinde bulunan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Müdürlüğü’ne başvurularak stok tespiti yaptırılması zorunlu olacak.

Stok tespiti yapılan ürünlerin ise ilgili müdürlükten izin alınmadan kullanılamayacağı, satılamayacağı, nakledilemeyeceği ve ihraç edilemeyeceği bildirildi.

Kıyı balıkçılığı serbest olacak

Tebliğ hükümlerine uyulması şartıyla, uzatma ağları ve çapari gibi yöntemlerle faaliyet gösteren geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçı tekneleri için avcılığın dönem boyunca serbest olacağı açıklandı.