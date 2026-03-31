Balıkesir’de tır alev aldı: 2 yaralı

Balıkesir-İstanbul-İzmir yolu üzerinde bariyerlere çarpan tırın alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı.

NationalTurk TR31/03/2026
0 Bir dakikadan az
tir 2

Balıkesir‘de feci kaza

Balıkesir-İstanbul-İzmir yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sırasında alev alan tırda 2 kişi yaralandı. Yanan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'de feci kaza

Karesi ilçesi, Naipli mevkii İstanbul-İzmir otoyolunda İstanbul istikametinde kontrolden çıkan seyir halindeki tır bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Tır alev alırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürülürken, yaralı sürücü ve yanında bulunan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alev topuna dönen tır ekipler tarafından söndürüldü – Video

NationalTurk TR31/03/2026
0 Bir dakikadan az
