Bayram tatili öncesi trenlerde ek kapasite

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla şehirler arası yolculuklarda hareketlilik artarken, demir yollarında ek kapasite hazırlığı yapıldı.

YHT hattında ek sefer düzenlenecek

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TCDD Taşımacılık tarafından işletilen trenlerde kapasite artışına gidileceğini belirtti.

Ankara-İstanbul YHT hattında 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs tarihlerinde ek seferler konulacak. Cumartesi ve pazar günlerine denk gelen bu tarihlerde Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise saat 17.45’te tren hareket edecek.

Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak ek seferlerle YHT hattında 3 bin 864 kişilik ilave koltuk kapasitesi oluşturulacak.

Ana hat ve bölgesel trenlere vagon ilavesi

Bayram tatili boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artırılacak. İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale, Ankara ve Doğu ekspreslerine vagon ilavesi yapılacak.

Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenleri de ek vagon düzenlemesine dahil edilecek. Uraloğlu, 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlere toplam 260 vagon ekleneceğini belirterek, bu düzenlemeyle 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanacağını ifade etti.

Toplam kapasite 18 bin 664 kişi artacak

YHT ek seferleri ve ana hat ile bölgesel trenlerdeki vagon ilaveleriyle birlikte toplam 18 bin 664 kişilik kapasite artışı sağlanacak.

Uraloğlu, bayram tatili süresince günlük karşılıklı 26 vagon ilavesiyle ortalama 1480 yolcunun daha seyahat edebileceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, “9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerimize 260 vagon ilaveyle 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır. Kurban Bayramı tatilinde günlük karşılıklı 26 vagon ilavesiyle ortalama 1480 yolcumuz daha keyifli yolculuk gerçekleştirecek. Demir yolları, düşük karbon emisyonu, yüksek güvenlik standartları ve sunduğu konfor sayesinde bayram dönemlerinde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri haline geldi. Vatandaşlarımızın ailelerine ve sevdiklerine huzur içinde ulaşabilmeleri için tüm planlamalarımızı titizlikle gerçekleştirdik. Ek seferlerden saha personeli takviyelerine kadar gerekli tüm adımları attık. Bayram süresince demir yollarımız, güvenli ve konforlu kavuşmalar için milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek.” dedi.

