Beyoğlu’nda feci kaza: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Beyoğlu Taksim’de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 11 yaşındaki Nesrin Cuma Kur’an kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi.

Beyoğlu’nda feci kaza

Saat 22.00 sıralarında polisten gelen acı haberle Cuma ailesi büyük bir şok yaşadı. Nesrin’in Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın ardından otobüs şoförü Hüseyin S. gözaltına alındı. Baba Akıl Cuma, “Kızım Kur’an kursuna gitmişti, geri geri gelen otobüs şoförü çarpmış. Bu kişiden şikayetçiyim” dedi. Nesrin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Arnavutköy’de toprağa verilecek.

