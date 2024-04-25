Birol Aydemir İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, İYİ Parti’deki görevlerinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu. Yaptığı paylaşımda mevcut siyasi partilerin ve ideolojik partilerin merkez siyaseti yapabileceğini düşünmediğini belirten Aydemir, “Buradan geçtiğimiz dönemde ortak yol yürüdüğüm, şahsıma önce başdanışman, sonrasında genel başkan yardımcılığı görevini tevdi eden Sayın Meral Akşener’e bir kez daha şükranlarımı sunarım. Beraber çalışma fırsatı bulduğum bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan İYİ Parti Olağanüstü Kongresi’nin başarılı bir şekilde geçmesini temenni ederken, mevcut başkan adaylarına başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Birol Aydemir kimdir?

Birol Aydemir 25 Ocak 1966’da Erzincan’da dünyaya geldi. 1989’da Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak girdi, uzmanlık ve daire başkanlığı yaptıktan sonra, 2002 yılında DPT müsteşar yardımcılığına atandı. 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunun kurucu başkanı oldu. 2008-2009 yıllarında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde planlama müşavirliği görevinde bulundu.

2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı olarak görev aldı. 2011-2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu başkanı olarak görev yaptı. Şubat 2016’da kendi isteğiyle emekli oldu.

İş adamı Sıtkı Polat, kurucusu olduğu İYİ Parti‘nin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

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