HaberTürkiyeVideo

Bitlis’te bacağını kaybeden genç kız yürümenin hayalini kuruyor

Bitlis'te 15 yaşındayken bacağını kaybeden genç kız protez bacakla yeniden yürümek istiyor.

NationalTurk TR28/03/2026
1 Bir dakikadan az
bitlis 2

Bitlis‘te genç kız hayaline kavuşmak istiyor

Bitlis’te 15 yaşındayken kemik kanserine yakalanarak bacağını kaybeden üniversite öğrencisi Şevin Balakan, protez bacakla yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

15 yaşındayken yakalandığı hastalık nedeniyle bacağını kaybeden Şevin Balakan, protez bacakla yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor.

Genç kız, “Yarım kalan hayallerimi tamamlamayı hedefliyorum. Bunun için bir protez bacağa ihtiyacım var.” sözleriyle hayalinden bahsetti. Balakan, yaşıtları gibi özgürce hareket etmek için hayalini gerçekleştirmeyi umuyor.

Bağlantılar
NationalTurk TR

Başa dön tuşu