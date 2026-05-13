Bitlis’te kar kalınlığı 7 metreye ulaştı!

Bitlis kara büründü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan ve dünyanın en büyük ikinci krater göllerinden biri olarak kabul edilen Nemrut Krater Gölü’ne giden yolda, karla mücadele çalışmaları yeniden başlatıldı.

Önceki yıllarda daha erken açılan güzergâh, bu sezon etkisini uzun süre sürdüren yoğun kar yağışları nedeniyle geç ulaşıma açılabiliyor. Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen yolun açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

İlk aşamada zirve hattına kadar ulaşımın sağlanması hedeflenirken, yolun tamamen kardan temizlenerek birkaç gün içinde açılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte doğaseverlerin sıkça ziyaret ettiği Nemrut Kalderası’na ulaşımın kolaylaşması bekleniyor.

Eşsiz doğal manzaralarıyla bilinen bölge, yolun açılmasıyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut Kalderası, bölge turizmi açısından önemli bir destinasyon olma özelliğini sürdürüyor.