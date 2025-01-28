Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Para dolu çanta bulundu

Eski Orduspor Kulüp Başkanı ve Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen’in eşi ve çocuklarıyla birlikte Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında trajik hayatını kaybetmesi, kamuoyunda derin üzüntüye neden olmuştu.

Yangın faciası sonrasında tartışmaların odağında olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Özcan, Türkmen’in olay sırasında yanında ciddi bir miktarda para bulunduğunu ve bu paranın jandarma tarafından kayıt altına alındığını belirtti.

Tanju Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ben acı ama bir şey söyleyeceğim sadece, ne kadar konuya vakıf olduğumu anlarsınız. Gazeteci Nedim Türkmen rahmetli oldu. Hepimizin çok sevdiği. Olay yerinde incelemeler yapılırken Nedim Türkmen’e ait bir para da bulunmuş. Çantayla birlikte. Jandarma yetkililerinde tutanak var.

Jandarmanın elinde herhalde o parayı birileri cebine atmadı.

O paralar ne kadar yanmıştı, yanmamıştı, onları bilmiyorum ama ciddi bir paradan bahsediyorum. Bununla ilgili muhakkak tutanaklar sunmuştur. Konuya ne kadar hâkim olduğumu söylemek için, ipucu vermek için bunu söyledim. Yani yaşananları biliyorum. Hani süreci yürütenler bizi bir şey bilmiyor falan zannetmesin.