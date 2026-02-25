Bolu’da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Bolu‘da kar yağışı etkili oldu

D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteren kar yağışla birlikte etraf beyaza büründü.

Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi yer yer düştü. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ekipler yol açmak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Küreme ve tuzlama çalışmalarının yapıldığı yolda kar yağışı devam ediyor.

Yol beyaza büründü-Video