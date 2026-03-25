Bursa’da fabrikada gaz faciası! Biri bayıldı, diğeri hayatını kaybetti

Bursa İnegöl’de kimyasal kazan temizliği sırasında sızan gaz iki işçiyi etkiledi. Bayılan arkadaşının işini tamamlamak için kazana giren işçi yaşamını yitirdi.

NationalTurk25/03/2026
Bursa’nın İnegöl ilçesinde organize sanayi bölgesindeki fabrikada yaşanan olayda, kimyasal kazandan sızan gaz faciaya yol açtı. Aynı kazana art arda giren iki işçiden biri hastaneye kaldırılırken, diğeri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa’da ilk işçi gazdan etkilenip bayıldı

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Süleyman Ç., kimyasal kazanı temizlediği sırada iddiaya göre sızan gazdan etkilenerek bayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Temizliği tamamlamak istedi, hayatını kaybetti

İlk olayın ardından Mikail Aktaş, güvenlik maskesini takarak yarım kalan temizliği tamamlamak için kazana girdi. Bir süre sonra Aktaş’ın da bayıldığını fark eden işçilerin ihbarıyla sağlık ekipleri yeniden olay yerine sevk edildi.

Kalbi durdu, kurtarılamadı

Duran kalbi olay yerinde yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılan Aktaş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayda yaralanan diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan gaz zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

