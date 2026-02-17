Bursa’da feci kaza: Genç çift yaşamını yitirdi

Bursa‘da acı veda

Bursa’da kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı. Savrulan motosiklette bulunan genç çift hayatını kaybetti. Genç çiftin haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Kaza, Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde bulunan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Metrelerce savrulan motosiklette bulunan Murat Çağlayan ve eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı.

Olay yerine ulaşan çok sayıda sağlık ve polis ekibi ilk müdahaleleri yaptıktan sonra çifti ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Murat ve Gülcan Çağlayan çifti kurtarılamadı.

Genç çift kazada yaşamını yitirdi- Video