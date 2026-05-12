Bursa’da gelinliğiyle yamaç paraşütü yaptı!

Bursa’da görenler inanamadı

Bursa’da gökyüzünde gelinliğiyle yamaç paraşütü yapan kadını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar ilk anda düğün çekimi yapıldığını düşünürken, gerçek ise inişin ardından ortaya çıktı. 16 yıllık evli ve iki çocuk annesi Funda Çiçekçi’nin, uzun zamandır hayalini kurduğu “gelinlikle uçma” isteğini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Funda Çiçekçi, yıllardır içinde kalan farklı bir deneyimi yaşamak için yamaç paraşütü yapmaya karar verdi. Gelinliğiyle birlikte gökyüzüne yükselen Çiçekçi, renkli görüntüler oluşturdu. O anlar havadan da kaydedildi.

Gökyüzünde süzülen gelinlikli kadını gören vatandaşlar ise önce düğün organizasyonu yapıldığını sandı. İniş alanında toplanan bazı kişiler, merakla damadın nerede olduğunu sordu. Çiçekçi’nin verdiği cevap çevrede kısa süreli şaşkınlık oluşturdu.

İki çocuk annesi kadının cesur uçuşu sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.