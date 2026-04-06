Bursa’da husumetli tartışmasında kan aktı

Bursa'da bir şahıs husumetli olduğu kişilerin üzerine kurşun yağdırdı.

NationalTurk TR06/04/2026
Bursa‘da feci olay

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir şahıs, çıkan kavgada husumetli olduğu kişilerin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Z.Yı’nin işlettiği kahvehanede 2 hafta önce M.B., aralarında husumet olan bir kişiyle tartıştı. Kavgayı ayıran Z.Y (59) ile M.B. arasında olayın ardından husumet başladı.

Bugün saat 20.00 sıralarında Z.Y, oğulları S.Y (28) ve M.Y (29) ile beraber M.B.’nin olduğu kahvehaneye giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.B., silahla kurşun yağdırdı.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken bir kişini ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı genç Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

